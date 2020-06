Kolumne Hastenraths Will : Der amerikanische Alptraum

Mönchengladbach In Amerika eskaliert die Gewalt, nachdem ein Polizist auf offener Straße und vor laufende Handykameras den Afroamerikaner George Floyd ermordet hat. Landesweite, wütende Massendemonstrationen machen deutlich, dass in die USA eine Sache noch schlimmer grassiert als das Corona-Virus, nämlich purer Rassismus!

Geschürt von ein Präsident, der in diese angespannte Situation das macht, was er am besten kann: pöbeln. Statt zu versöhnen, gießt Donald Trump mit zum Teil unfassbare Äußerungen immer mehr Öl ins Feuer und spaltet damit sein Volk. Denn bei aller schlecht vom Teleprompter abgelesener Trauerbekundung für der Tod von ein unschuldiger Mensch, verliert der große Stratege die wichtigste politische Agenda nie aus die Augen: Seine Wiederwahl! Da aber steigende Zahlen von Arbeitslose und Covid-19-Opfer schlecht sind für die Beliebtheitswerte, nutzt Donald Trump die Gunst der Stunde und versammelt systematisch die offenen und versteckten Rassisten hinter sich, denn sowas hat in Amerika nicht selten für eine Mehrheit gereicht. Aber natürlich sollte man nicht immer nur auf andere gucken, sondern auch vor die eigene Nase kehren. Schließlich gehen auch hier in Deutschland die Menschen für die Gerechtigkeit auf die Straße: Tausende nutzen regelmäßig ihr Recht auf Meinungsfreiheit, für gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit zu demonstrieren oder sie wehren sich gegen Zwangsimpfungen, die gar nicht geplant sind, oder sie fordern die Befreiung von Kinder, die in unterirdische Tunnelsysteme gefoltert werden, oder sie kämpfen bei Wasserdemos für die Aufhebung von Kontaktbeschränkungen in Clubs, indem sie sämtliche Kontaktbeschränkungen missachten.