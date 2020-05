Hastenraths Will : Skandal? Egal!

Mönchengladbach Volkswagen kommt momentan einfach nicht raus aus die Schlagzeilen. Nachdem man die Corona-Krise bauernschlau nutzen wollte, für üppige Staatshilfen zu kassieren, während die Konzernchefs gleichzeitig Dividenden an ihre Aktionäre und Bonuszahlungen an sich selbst ausschütten wollten, verbreitete der Autobauer wenig später ein lustig gemeintes Werbevideo, wo es von rassistische Anspielungen nur so wimmelte.

Vor allem, wenn man weiß, von wie viele Instanzen ein Werbefilm auf sein Weg zur Veröffentlichung geprüft wird, ist es recht überraschend, dass niemand was ungewöhnliches an das Wort „Neger“ aufgefallen ist. Bei die Fülle der fremdenfeindlichen Bezüge in das kurze Video könnte man fast auf die Idee kommen, dass nicht nur die AfD in ihre Reihen ein Problem mit ein völkisch-nationaler Flügel hat. Aber der am häufigsten verwendete Rohstoff bei VW scheint Teflon zu sein, denn die oft heftigen Skandale perlen regelmäßig an die glattpolierte Konzernzentrale ab. Für gewöhnlich greift die erfolgreichste Geschäftsstrategie, die VW von drei Affen übernommen hat: Nix sehen, nix hören und nix sagen! Falls doch mal ein Chef zurückgetreten werden muss, rutscht er anschließend eher selten in die Altersarmut ab. Normalerweise klappt es aber ohne Amts- oder Gesichtsverlust. Letzte Woche erst wurden Vorstandschef Diess und Aufsichtsratschef Pötsch mit neun Millionen Euro vom Vorwurf der Marktmanipulation freigekauft. Gerade noch rechtzeitig, bevor kurz dadrauf der Bundesgerichtshof der Konzern zu Schadensersatz in die Dieselaffäre verdonnerte und in das Urteil auch noch Wörter reinschrieb wie „vorsätzliche und sittenwidrige Täuschung“.