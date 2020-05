Kolumne : Himmel- oder Höllenfahrt?!

Mönchengladbach Morgen ist Vatertag und irgendswie doch nicht. Jedenfalls nicht so, wie man das gewöhnt ist als Mann, der nach ein geschlagenes Jahr voller Sorgen und Mühen des Vaterseins nach Anerkennung für sein selbstloses Handeln dürstet. Auch das leise Ploppen einer einsamen Bierflasche am Morgen wird nicht dadrüber hinwegtäuschen, dass der Bollerwagen diesmal in die Garage bleibt und stattdessen im schlimmsten Fall sogar ein Familienausflug droht.

Der einzige kleine Hoffnungsschimmer am Horizont der männlichen Verzweiflung ist die Fußball-Bundesliga, die gerade noch rechtzeitig wiederkehrte, bevor Sky „Money for nothing“ zur neuen Senderhymne erklären und die TV-Gelder-Rückerstattung fordern konnte. Geisterspiele ohne Zuschauer sind zwar genauso schal wie Vatertag ohne Saufen, aber immerhin ist der vielkritisierte Neustart der Bundesliga geglückt, wenngleich die eigentliche Bewährungsprobe erst noch bevorsteht, jetzt da die Spieler aus ihre Quarantäne entlassen wurden und Eigenverantwortung beweisen müssen. Hier ist zumindest verhaltener Optimismus angebracht, vor allem wenn man beobachten durfte, wie ausgerechnet die Spieler von Hertha BSC Berlin offenbar nix aus ihre Videoaffäre gelernt hatten und sich nach jedes Tor herzten und drückten wie ein Matrose seine Freundin nach vier Jahre auf See. Ob diese Sorglosigkeit damit zu tun hat, dass mit Jens Lehmann jetzt ein führender Verschwörungstheoretiker im Aufsichtsrat sitzt oder ob es einfach an die Berliner Luft liegt?! Schließlich traf sich sogar das liberale Über-Ich Christian Lindner am Wochenende in ein völlig überfülltes Berliner Promilokal mit ein Freund, den er dann auch noch zur Verabschiedung mit heruntergelassener Mundschutz umarmte – was als Strafe mindestens eine 14-tätige Talkshow-Quarantäne zur Folge haben dürfte. Viel interessanter hingegen ist, ob die Bundesliga nach die nächsten Spielertestungen eher eine Himmel- oder eine Höllenfahrt bevorsteht.