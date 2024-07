Konzerte in Mönchengladbach Wenn die Harfe tanzt und klagt

Der virtuose Harfenist Turlough O‘Carolan soll dereinst auf Reisen von Hof zu Hof zwischen zwei Bergen geschlafen haben. Beim Erwachen hatte er eine wunderbare Melodie im Kopf. Er war sich nur nicht sicher, wer ihm diese geschenkt hatte – die Elfen vom kleinen oder die vom großen Berg. Es sei am Publikum dies zu entscheiden, sagte der Musiker Tom Daun. Auf Einladung des Rheydter Kantors Pascal Salzmann gestaltete der „Master of Music“ der Universität Edingburgh in der wieder einmal gut besuchten evangelischen Hauptkirche eine einfühlsame und berührende Reise in die Musik aus dem alten Irland und Schottland. Eine wundersame Leichtigkeit bestimmte das dritte Konzert im diesjährigen Rheydter Musiksommer. Der Titel: „O‘Carolan‘s Dream“.