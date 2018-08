Mönchengladbach: Hardterbroicher Markt - andere Investoren

Mönchengladbach Die SPD bringt Kreisbau oder GWSG als Investoren für das Bauprojekt ins Gespräch. Antworten von Planungsdezernent Gregor Bonin fordert die FDP. Die Grünen mahnen Beschlusskontrolle an. Für die CDU besteht kein Handlungsbedarf.

Die Sondersitzung des Rates am Mittwoch, 29. August, könnte zu einer der interessantesten in den vergangenen Monaten werden. Denn die Absicht, nur über eine Müllsatzung zu beraten, ist durch die Entwicklung der vergangenen Wochen überholt worden. „Seenotrettung“, Kita Mummpitz und jetzt auch die Vorgänge rund um den Hardterbroicher Markt werden weitere Themen sein. „Wir werden den Antrag stellen, dass die Verwaltung berichtet, welche Fristen zur Pflichterfüllung es im städtebaulichen Vertrag gibt und welche Reaktionsmöglichkeiten die Stadt hatte und ob diese genutzt worden sind. Und wenn nein, warum nicht“, kündigte FDP-Fraktionssprecherin Nicole Finger nach dem gestrigen Bericht unserer Redaktion zu den „Hardterbroicher Geheimnissen“ an. Vor allem auf Bau- und Planungsdezernent Gregor Bonin werden aus Kreisen der Opposition und der SPD einige Fragen zukommen. Denn die Fraktionen haben sich positioniert.