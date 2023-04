Finanzielle Förderung in Mönchengladbach TC Hardt hat mit Landesfördermitteln Tennisplätze saniert

Die Sanierung sei laut Brüggen nötig gewesen. Denn mit einem Alter von 25 Jahren haben die sechs Tennisplätze die gewöhnliche Haltbarkeit von bis zu 20 Jahren überschritten. Neben den neuen Tennisplätzen und Umkleiden darf sich der Hardter Tennisclub aber auch über Fördermittel für die digitale Ausstattung freuen. Die kommen vom Landessportbund, der in diesem Jahr insgesamt 30 Millionen Euro für digitale Hardware in Sportvereinen bereitstellt. „Von der Förderung in Höhe von 3.500 Euro möchten wir neue Computer für die Verwaltungsarbeit anschaffen, ein WLAN-Netzwerk einrichten und eine Überwachungskamera zum Einbruchschutz anbringen“, sagt Beisitzer Michael Kery. Denn in den vergangenen Jahren wurde der TC Hardt bereits dreimal Opfer von Einbrüchen.