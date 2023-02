Für Sportler und begeisterte Jogger Hardter Karnevalslauf eröffnet die zehnte NEW-Laufserie

In der NEW-Laufserie werden in diesem Jahr folgende Läufe angeboten. Die Laufserie startet mit dem Hardter Karnevalslauf am 18. Februar. Der internationale City-Lauf findet am 26. März in Korschenbroich statt. Zum Apfelblütenlauf können sich Laufbegeisterte am 16. April in Tönisvorst anmelden. Der vierte Lauf der Saison wird am 21. Mai in Viersen beim Ra(h)ser-Run ausgetragen. Den Abschluss der Serie bildet der NEW-Citylauf in Erkelenz am 18. Juni.