Gespräche in Mönchengladbach Das liegt den Bürgern auf dem Herzen

Den Hardtern liegt ihr Ortsteil am Herzen. Sie leben gerne dort, und wenn es etwas zu kritisieren gibt, bietet das Format „Hardter Gespräche“ die Möglichkeit, die Kritik zu kommunizieren oder Anregungen zu geben. Die 35. Hardter Gespräche fanden am Dienstagabend im Albert-Schweitzer-Haus statt. Die Beteiligung war mit rund 45 Besuchern wieder erfreulich groß. An Fragen mangelte es nicht, Antje Rometsch moderierte.