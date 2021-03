Angebot in Mönchengladbach : Bauarbeiten für neue Awo-Kita in Hardt beginnen

Hardt Im Laufe des Kindergartenjahres 2021/2022 wird eine neue Kita in feier Trägerschaft der Awo eröffnen. Jetzt fiel der Startschuss für die Bauarbeiten.

„Die Träger-Vielfalt in Hardt ist mit dem Bau der Awo-Kita am Tomper Feld/Tomper Eck so weit fortgeschritten, wie in keinem anderen Stadtteil“, betont Gerd Brenner, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Der Betreuungsbedarf, auch für kleine Kinder, wachse in der Stadt, sagt Sozialdezernentin Dörte Schall. „In den vergangenen zweieinhalb Jahren sind sind 32 neue Einrichtungen an den Start gegangen. Darüber freuen wir uns sehr“, sagt sie. Die neue Kita bietet Platz für 70 Kinder im Alter zwischen vier Monaten und sechs Jahren. Es wird vier Gruppen geben, die nicht fest, sondern als Funktionsräume zu verstehen sind. Es wird zum Beispiel einen Bauraum, einen Bewegungsraum oder auch ein Atelier geben. Die Kinder können frei entscheiden, in welchen Raum sie möchten. Dies ist Bestandteil des offenen Konzeptes, nach dem alle Awo-Kitas arbeiten.