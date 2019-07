Jubiläum im Mönchengladbacher Elisabeth-Krankenhaus : Chefarzt trifft nach 25 Jahren sein erstes Kind

Mönchengladbach Harald Lehnen sah das erste Kind wieder, das er als Chefarzt im Elisabeth-Krankenhaus auf die Welt geholt hat.

(RP) Was schenkt man einem Jubilar? Die Mitarbeiter des Rheydter Elisabeth-Krankenhauses hatten eine kreative Antwort, als das Dienstjubiläum von Harald Lehnen zu feiern war. Sie organisierten ein Wiedersehen mit dem ersten Kind, das Lehnen vor 25 Jahren als Chefarzt der Frauenklinik zu Welt gebracht hat: Julia und ihre Mutter Evelyn Kuklinski waren eine echte Überraschung der Jubiläumsfeier. Der ansonsten als abgeklärt und besonnen geltende Gynäkologe, so teilte die Klinik mit, habe Mühe gehabt, die Fassung zu bewahren. Es sei ein „sehr berührender Augenblick“ gewesen, sagt Lehnen. Sofort habe er die Situation damals im Kreißsaal vor Augen gehabt. Die Entbindung sei aus medizinischer Sicht nicht einfach gewesen. „Umso mehr freue ich mich, dass aus dem Neugeborenen ein so prächtiger Mensch geworden ist“, sagte Lehnen.