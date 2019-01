Mönchengladbach: „Der kleine Hape – ein sympathischer Junge“

Mönchengladbach Kinderschauspieler Julius Weckauf gibt seine erste Autorgrammstunde in der Region und ist im Gespräch mit Fans natürlich und offen.

Denn diesen spielt Julius in der Verfilmung von Hape Kerkelings Buch „Der Junge muss an die frische Luft – Meine Kindheit und ich“. Am Mittwochnachmittag gab er seine erste Autogrammstunde in der Region. Das Buch wurde 2014 im Piper-Verlag veröffentlicht und fast eine Million Mal verkauft. Am ersten Weihnachtsfeiertag kam der dazugehörige Film deutschlandweit in die Kinos. Und seitdem ist Julius bekannt.