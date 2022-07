Diamantene Hochzeit in Mönchengladbach : „Wir haben in 60 Jahren Ehe immer nach vorne gesehen“

Die Eheleute Hanspeter und Doris Krienen meistern schon seit 62 Jahren ihr Leben gemeinsam. Das wird gefeiert. Foto: Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Am 19. Juli feiern Hanspeter und Doris Krienen Diamantene Hochzeit. Gemeinsam haben sie vieles Schönes erlebt – aber auch Schicksalsschläge gehörten dazu.

Von Eva Baches

„Ich weiß noch genau, wann wir uns kennengelernt haben“, sagt Doris Krienen und schaut ihren Mann lächelnd an. „Ich habe mit seiner Tante zusammengearbeitet. Sie hat mich zum Hochzeitstag eingeladen. Er war natürlich auch da und kam mit Blumen“. Lachend stimmt ihr Mann zu. „Nach der Feier hat er mich nach Neuwerk nach Hause gebracht. Da hat er mich gefragt, ob er mein Fahrrad haben könnte. Ich wollte es ihm nicht geben. Ich habe gesagt, ich weiß doch nicht, ob ich dich wiedersehe“, lacht Doris. Hätte sie in die Zukunft sehen können, hätte sie ihm ihr Fahrrad ruhigen Gewissens geben können, denn aus dem ersten Treffen wurde mehr und am 19. Juli 1962 sagten sie „Ja“ zueinander.

Heute blicken sie zufrieden und glücklich auf ihr gemeinsames Leben zurück, auch wenn es Höhen und Tiefen gab. Gemeinsam haben sie auch die schlechten Zeiten gemeistert. Den Kopf in den Sand stecken, das gab es nicht, bekräftigt das Paar. Sei es beim Ausbau ihres gemeinsamen Hauses, den sie neben ihrer Berufstätigkeit, er als Betriebsleiter für ein Betonmischwerk in Waldniel, sie als Verkäuferin in einer Bäckerei, stemmten. Oder als plötzlich erst ihr Sohn Frank erkrankte und später auch Hanspeter Krienen, sodass er 1985 in Frührente gehen musste.

Seine Leidenschaft sei das Fahren. Ob das Fahrzeug über die Straße oder über das Wasser fahre, sei egal. Diese Leidenschaft machte er für rund zwei Jahre als Busfahrer sogar zum Beruf. So kam es auch, dass er beim höchsten Auswärtssieg der Borussia dabei war. „Ich habe damals den Mannschaftsbus gefahren. Günther Netzer, Berti Vogts, Herbert Laumen, alle waren damals dabei“, sagt er stolz. Für die Weisweiler Elf ging es nach Enzen. „Die Bolten Brauerei hatte dort einen Gutshof und hat der hiesigen Mannschaft einen Rasenplatz gesponsert. Das Eröffnungsspiel fand zwischen dem dortigen Fußballverein und der Borussia statt“. Das Spiel endete 30:1.