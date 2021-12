Mönchengladbach Reden in der Kirche : Die Suche nach der Heimat

Mönchengladbach Hans Walter Hütter war Gastredner in St. Marien. Der Direktor des Haus der Geschichte in Bonn sprach in der Reihe „Was uns blüht“.

Als letzten Redner des Jahres innerhalb der Themenreihe „Was uns blüht“ hatte sich Pfarrer Klaus Hurtz einen besonderen Gast in die Pfarrkirche St. Marien eingeladen: Professor Hans Walter Hütter, Historiker und Präsident der Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“, und, wie Klaus Hurtz vor der Kanzelrede verriet: „Wir kennen uns aus dem Kindergarten.“ Hütter, geboren in Mönchengladbach und wohnhaft im Rheydter Westen, trat mit der Frage „Was eigentlich ist Heimat?“ an die Kanzel.

Hans Walter Hütter schätzt die Rheydter Heimat und lebt mit seiner Familie gerne hier. Verbunden mit seinen vielfältigen Tätigkeiten sei er häufig in Europa unterwegs. „Dennoch“, sagt er, „freue ich mich stets, wieder hierher in die Heimatstadt zurückzukehren.“

Die Beantwortung der Frage „Was ist eigentlich Heimat?“ sei für ihn noch vor einigen Jahrzehnten weit weniger komplex gewesen als heute: Geburtsorte und Lebensmittelpunkte waren häufig über mehrere Generationen hinweg identisch, die Mobilität der Menschen vergleichsweise begrenzt: „Wo ich geboren wurde, wo ich lebte, das war meine Heimat.“

Doch die Globalisierung durchdringe alle Lebensbereiche, sagt der Historiker, Migrationsströme überschreiten nationale Grenzen und der regionale Raum verliere vordergründig an Bedeutung. Die Welt, sagt er, schrumpfe zum globalen Dorf. „Als gegenläufige Bewegung zur Globalisierung verspricht die Rückbesinnung auf Heimat Halt, Sicherheit und Geborgenheit“, beobachtet Hütter. Um Heimat müsse immer wieder neu gerungen werden.

Kritische Fragen des Professors gingen zum Abschluss in Richtung Kirche: „Können jedem einzelnen und der Gesellschaft insgesamt heute die Religion, der Glaube, Heimat sein? Mehr noch: Kann eine Kirche, die mit sich selbst um Orientierung ringt, die grundlegende Probleme nicht bewältigt, kann diese Kirche Heimat bieten? Wäre es nicht wichtig, in krisenhaften Zeiten wie in unserer Gegenwart emotionalen Halt zu finden in unserer Kirche? Ich habe den Eindruck, dass an dieser Stelle viel Arbeit auf die Verantwortlichen wartet.“