Stadtschützenfest 2024 in Mönchengladbach Wie Hans-Peter Thönes ohne hinzuschauen Bezirkskönig wurde

Der Holzvogel hat sich Zeit gelassen – und das in allen Belangen. Gerade startet der zehnte Durchgang beim Vogelschuss des Mönchengladbacher Stadtschützenfestes. Es geht um nichts geringeres als die Bezirkskönigswürde. Elf Kandidaten (darunter zwei Frauen) sind angetreten. Hans-Peter Thönes, amtierender König der St. Josef Bruderschaft Westend, tritt in den Schießstand, platziert seinen Schuss und es passiert ... nichts. Thönes dreht ab, geht zurück in den Wartebereich, den Rücken zum Holzvogel, als dieser plötzlich entzweibricht und herunterfällt. Ein kurzer Moment der Ruhe, dann platzt es aus den Hunderten Gästen auf dem Marktplatz nur so heraus.