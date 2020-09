Auszeichnung in Mönchengladbach : Trialer Studiengang war sein Meisterstück

Mönchengladbach Der ehemalige Hochschulpräsident Hans-Hennig von Grünberg wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Handwerkskammer Düsseldorf geehrt. Ein Erfolgsprojekt stand bei der Feierstunde im Mittelpunkt.

Ausgeheckt wurde die Idee beim Fußball. „Wir waren beide bei einem Spiel der Borussia“, erinnert sich Kreishandwerksmeister Frank Mund an ein Zusammentreffen mit dem damaligen Hochschulpräsidenten Hans-Hennig von Grünberg. Aus dem Wunsch „Wir müssten mal was zusammen machen“ entstand ein Erfolgsprojekt: der triale Studiengang, der bundesweit für Aufsehen sorgt und im staatlichen Hochschulbereich einzigartig ist. Innerhalb von fünf Jahren können angehende Handwerker in einem einzigen Bildungsgang den Gesellen-, den Meisterbrief und den Bachelor erwerben.

Die Auszeichnung werde nur sehr selten an Nicht-Handwerker verliehen, sagte Axel Fuhrmann, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, der immer noch über Tempo und Erfolg des trialen Studienganges staunt. „Mit anderen Hochschulen kommen wir über einen Letter of Intent nie hinaus.“

Die Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft gehöre zur DNA der Hochschule Niederrhein, erklärt von Grünberg, der nach seinem Abschied von der Hochschule erst einmal eine ausgiebige Fahrradtour durch Deutschland unternommen hat. In den jungen Leuten, die den sehr anspruchsvollen trialen Studiengang absolvieren, sieht er die kommenden Gründer, von denen so oft die Rede ist. „Das sind Menschen, die etwas erreichen wollen. Sie schaffen in fünf Jahren Abschlüsse, für die andere zehn Jahre brauchen.“ Neben Hartmut Wnuck, IHK-Vizepräsident und Chef der Mönchengladbacher Stadtsparkasse, nahm auch von Grünbergs Nachfolger im Amt des Hochschulpräsidenten an der Feierstunde zur Verleihung der Ehrennadel teil.