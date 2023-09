Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen Handy-Raub bei Verkaufsgeschäft

Nach eigenen Angaben hatte die 26-Jährige ihr Handy auf einem Online-Portal zum Kauf angeboten. Daraufhin habe sich dort ein Interessent gemeldet, mit dem sie sich auf einen Kaufpreis geeinigt habe. Das Geschäft habe man am Montagabend in einer Wohnung an der Dorfbroicher Straße abwickeln wollen. Zum vereinbarten Zeitpunkt gegen 22 Uhr habe es an der Tür geklingelt. Als die 26-Jährige öffnete, habe dort ein Mann gestanden. Der Fremde habe ihr das Handy entrissen und sie anschließend umgestoßen. Dann habe sie wahrnehmen können, wie der Mann das Handy an einen weiteren Verdächtigen weitergab. Im Anschluss seien beide Personen in Richtung Gracht davongelaufen.