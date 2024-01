Wirtschaft in Mönchengladbach Die Stadt hat endlich wieder einen Deutschen Meister

Konzentriert arbeiten Bekim Rama und Arian-Felix Rama Seite an Seite auf einer Baustelle in Grevenbroich. Die beiden Parkett- und Bodenleger bereiten mit Akribie in einer Gewerbehalle den Untergrund für einen neuen Belag vor, denn sie wissen, dass nur eine bestens präparierte Basis die Grundlage für einen neuen Teppich-, einen Vinylboden oder für Parkett ist. „Diese Arbeit gehört zu unserem Beruf“, sagt Vater Bekim Rama, „auch wenn man sie später nicht sieht.“