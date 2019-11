Rabattaktionen von Händlern : Handelsverband beobachtet Trend der „Black Week“

Mönchengladbach In diesen Tagen locken viele Händler auch in Mönchengladbach mit Rabatten. „Black Week“ heißt dieser Trend aus den USA. Er bietet Chancen für Händler und Kunden, aber auch ein paar Risiken, sagt der Handelsverband Mönchengladbach.

In dieser Woche beginnt für die meisten Händler die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts mit dem sogenannten „Black Friday“. Dabei handelt es sich um einen aus den USA stammenden Verkaufsbrauch, an dem Geschäfte mit Rabatten um sich schmeißen. Inzwischen ist daraus praktisch eine ganze „Black Week“, also die ganze Woche mit Rabatten geworden. Auch in Mönchengladbach beteiligen sich nach Einschätzung des Handelsverbands eine Reihe von Händlern an der Black Week. „Insbesondere im Bereich der Elektronikartikel für Konsumenten und im Modebereich werden die Aktionstage umgesetzt“, sagt Jan Kaiser, Geschäftsführer des Handelsverbands in Mönchengladbach. Aber auch in anderen Verkaufsbereichen gebe es inzwischen den Trend zu Rabatten, wenn auch nicht unbedingt unter der Bezeichnung Black Friday oder Black Week.