Parkplatznot in Mönchengladbach Anwohner kritisiert monatelanges Halteverbot vor Baustelle

Holger Ansorge ist frustriert. Seit Monaten darf auf vier Stellplätzen an der Bergerstraße nicht geparkt werden – aktuell gilt dort ein Halteverbot. Aus Sicht des Anwohners besteht dafür jedoch kein Grund. „Angeblich ist die Halteverbotszone notwendig, weil in dem anliegenden Haus gebaut wird. Es passiert aber oft tagelang nichts, und Handwerker stehen nur sehr unregelmäßig vor dem Gebäude“, sagt der Anwohner. „Das ist sehr ärgerlich, weil die Parkplatzsituation auf unserer Straße sowieso schon angespannt ist.“ Gerade in den Abendstunden würden Autos „vermehrt auf Sperrflächen und vor Fußgängerüberwegen“ abgestellt.