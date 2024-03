Verkehrsprojekt in Mönchengladbach Halbzeit beim Umbau des Busbahnhofs

Dieses Schauspiel hat vermutlich die meisten Zuschauer in der Stadt, liegt es doch an einer der best frequentierten Stellen: Seit eineinhalb Jahren wird der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) auf dem Europaplatz umgebaut. Wer regelmäßig aus dem Hauptbahnhof kommt, hineingeht oder an einer der Bushaltestellen wartet, kann dem Fortschritt auf dieser Großbaustelle zusehen.