Vorfall in Mönchengladbach Hakenkreuz-Schmierereien bei Gladbacher Künstlerin

Den Freitagmorgen wird die Mönchengladbacher Künstlerin Ora Avital so schnell nicht mehr vergessen. Als sie zur Haustür ging, sah sie schon orangefarbene Schmierereien von innen durch die Scheibe der Tür ihres Wohnhauses und Ateliers in Eicken. Von außen entdeckte sie dann, was Unbekannte dort in der Nacht aufgesprüht hatten: unter anderem ein Hakenkreuz. Avital, die israelische Wurzeln hat, rief die Polizei. „Ich stehe unter Schock, ich lebe schon so viele Jahre in Deutschland, und noch nie ist so etwas passiert.“