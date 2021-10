Tag der Notfallseelsorge in Mönchengladbach : Wenn Not-Helfer Hilfe brauchen

Tag der Notfallseelsorge in Mönchengladbach

Mönchengladbach Wie sind Hinweise auf häusliche Gewalt zu erkennen und wie soll man damit umgehen? Mit diesen Fragen haben sich Notfallseelsorger und Rettungskräfte beschäftigt.

Notfallseelsorger stehen Menschen in absoluten Ausnahmesituationen wie nach einem schweren Unfall mit Todesfolge, beim Verlust eines geliebten Menschen oder anderen traumatischen Erlebnissen bei. Das Thema häusliche Gewalt ist in der akuten Einsatzsituation für die Notfallseelsorger eher selten. Aber dennoch präsent. Die Seelsorger werden eher unterschwellig, durch Hinweise im Verhalten der Betroffenen, in der Kommunikation untereinander oder im Gespräch mit den Betroffenen mit dem Thema konfrontiert. Das stellt die Einsatzkräfte vor die große Herausforderung, diese Zeichen zu erkennen, danach zu handeln und auch selbst das Erlebte zu verarbeiten. Der „Tag der Notfallseelsorge“ bot jetzt rund 150 Beteiligten ein breit angelegtes Programm zu Themen wie der Kommunikation mit betroffenen Frauen oder Folgen von häuslicher Gewalt für die Psyche der Opfer. Auch die Frage, wie Hinweise auf körperlicher Gewalt auch ohne medizinischen Hintergrund zu erkennen sind, standen auf der Agenda.