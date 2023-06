Sozialprojekt in Mönchengladbach Mehr „kleine Zuhause“ für Obdachlose aufgestellt

Mönchengladbach · An der Kirche St. Maria Rosenkranz in Eicken und in der Gladbacher Innenstadt stehen sechs weitere Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose. Sie wurden von der Schaffrath Stiftung für Soziales und den Suppentanten finanziert. Wer einzieht und was sich die Verantwortlichen erhoffen.

03.06.2023, 05:10 Uhr

So sehen die sechs neuen Häuschen für Menschen ohne Obdach aus 8 Bilder Foto: Emma Büns

Von Emma Büns

Nach drei Monaten Verzögerung war es so weit: Auf zwei Grundstücken im Gladbacher Bahnhofsumfeld wurden am vergangenen Freitag Kostenpflichtiger Inhalt kleine Häuschen für Obdachlose aufgestellt – eins auf kirchlichem Grundbesitz der St. Maria Rosenkranz in Eicken, fünf auf einer Fläche der städtischen Entwicklungsgesellschaft EWMG an der unteren Hindenburgstraße. Hier geht es zur Bilderstrecke: So sehen die sechs neuen Häuschen für Menschen ohne Obdach aus