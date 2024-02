Zählaktion auch in Mönchengladbach „Spatz“ bleibt Nummer eins der Wintervögel

Insgesamt 5405 Vögel haben die Teilnehmenden in Mönchengladbach an 187 Orten gezählt. Das sind im Vergleich zum Vorjahr mehr registrierte Piepmatze (plus 42 Prozent) an mehr Beobachtungspunkten (plus 27 Prozent). An den drei Arten auf den Podestplätzen ändert das aber nichts: Der Haussperling wurde dieses Jahr 777 Mal gezählt, und das an fast jedem zweiten Beobachtungsort (46 Prozent) in einer Gruppe von durchschnittlich 4,16 Exemplaren. Die Kohlmeise folgt auf Rang 2 (662 Exemplare, an vier von fünf Orten) und die Blaumeise auf Rang 3 (560, drei von vier Orten).