Konjunktur in Mönchengladbach : IHK: Händler haben massiv unter 2G-Regel gelitten

2G-Kontrollen (hier die Hindenburgstraße) haben laut IHK der Lage der stationären Einzelhändler geschadet. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In der Konjunkturumfrage schwindet bei vielen Händlern die Hoffnung auf Besserung. IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz fordert auch das Ende der Stichproben-Kontrollen. Viele Händler hätten zudem online einen „extremen Nachholbedarf“.

Der Einzelhandel hat in der Corona-Pandemie nicht nur unter Lockdowns gelitten. Auch die 2G-Regel für den Zutritt in den Geschäften hat den Händlern massiv zugesetzt. Das geht aus der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) Mittlerer Niederrhein und Düsseldorf hervor. „Der Einzelhandel hat die Hoffnung auf eine bessere Konjunktur so gut wie aufgegeben“, sagte Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf. Die 2G-Kontrollen hätten daran einen großen Anteil. „Wir haben im Weihnachtsgeschäft volle Innenstädte, aber leere Geschäfte gesehen.“ Die Lockerung, dass nur noch stichprobenartig kontrolliert werden muss, erleichtert es zwar den stationären Händlern. „Aber das kann nicht die Lösung sein“, warnte Jürgen Steinmetz, IHK-Hauptgeschäftsführer am Mittleren Niederrhein. „Auch diese Stichproben müssen weg.“

Vom wachsenden Online-Umsatz profitieren hingegen nur wenige stationäre Händler. „Zwei Drittel der Händler nutzen digitale Kanäle nicht, um vom wachsenden Online-Geschäft zu profitieren“, sagt Berghausen. Da gebe es einen extremen Nachholbedarf.

Neben Corona-Einschränkungen seien die stark wachsenden Preise, also die Inflation, eine zusätzliche Belastung für den Einzelhandel. In der Konjunkturumfrage bewerteten mehr Händler ihre Lage eher schlecht als m gut. Die insgesamt fast noch ausgeglichene Lagebeurteilung gebe die tatsächliche Dramatik angesichts des Wandels der Branche aber nur unvollständig wieder, heißt es in dem Bericht. 30,2 Prozent der stationären Händler äußerten schlechte Erwartungen, nur 18,1 Prozent hingegen gute Aussichten. Der Saldo daraus (minus 12,1 Punkte) war nur in der Weltwirtschaftskrise 2009 und zu Hochphasen der Corona-Lockdowns schlechter.

Jürgen Steinmetz (links) und Gregor Berghausen stellten den Konjunkturbericht zum Jahresbeginn 2022 vor. Foto: IHK

Insgesamt allerdings meldete der überwiegende Teil der von den beiden Kammern befragten rund 900 Unternehmen in der Region gute oder zufriedenstellende Geschäfte. Je nach Branche fielen Lageeinschätzung und Erwartungen sehr unterschiedlich aus. Einig sind sich die meisten Unternehmen aber in den größten Risiken für ihr Geschäft: extreme Energiepreise und gestiegene Kosten für Rohstoffe. „Bei beiden Risiken sind es mehr als 50 Prozent der Unternehmen, in der Industrie sogar 80 beziehungsweise 72 Prozent. Das sind absolute Rekordwerte, die zeigen, dass sich auch die Politik mit dem Thema dringend beschäftigen muss“, sagte Steinmetz. Aber auch der ungewisse Verlauf der Pandemie, die Inflation und der schwelende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bereiten den meisten Unternehmen Sorgen.