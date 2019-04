Mönchengladbach : IHK öffnet das „Schaufenster der Zukunft“

Mönchengladbach Einzelhändler in Gladbach und Krefeld treffen sich künftig in einer neuen Veranstaltungsreihe in Geschäften und diskutieren über Chancen der Digitalisierung.

Die Reihe startet am 20. Mai, 18.30 bis 21 Uhr, im Fachgeschäft „Gina Lehnen Lingerie“ an der Stephanstraße in Mönchengladbach mit dem Thema „Mit regionalen Kooperationen das Unternehmen stärken“. Wie Intersport Borgmann in Krefeld seine Angebote um Satelliten-Geschäfte erweitert hat und was Mut mit den Herausforderungen des Handels zu tun hat, erfahren die Teilnehmer am 17. Juni, 15 bis 18 Uhr, an der Königstraße 78 in Krefeld. Unter dem Thema Social Media und „Wohlfühlatmosphäre am POS“ steht der Besuch der Brautblüte Concept Boutique am Ostwall in Krefeld am 17. September, 10 bis 11.45 Uhr. Am 1. Oktober, 11 bis 14 Uhr, geht es im Alberto Concept Store an der Hindenburgstraße in Mönchengladbach um „Buy Your Pants Lokal: Balance zwischen Convenience und Experience“. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Termin. Infos und Anmeldung unter: www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/19787