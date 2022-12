Umfrage des Handelsverbands So war das dritte Adventswochenende aus Händlersicht

Mönchengladbach · Weihnachtszeit ist Kaufzeit. Gilt das auch in Mönchengladbach? Und was bot der verkaufsoffene Sonntag zum dritten Advent in Rheydt?

12.12.2022, 05:10 Uhr

Viele Leute waren am Samstag auf der Hindenburgstraße unterwegs. Die Händler verzeichnen aber verhältnismäßig geringe Umsätze. Foto: Carsten Pfarr

Von Alexandra Jansen und Carsten Pfarr