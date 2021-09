Händler in Mönchengladbach : Kreative Ideen aus Gladbach überzeugen bei IHK-Wettbewerb

Mönchengladbach Bei der Premiere des Wettbewerbs „Willkommen Heimatshopper“ zeichnete die IHK drei Preisträger aus Mönchengladbach für ihre einfallsreichen Konzepte aus.

In der Kategorie „Ladenflächen und Schaufenster“ belegte das Geschäft „Viel Mehr Unverpackt“ mit einer interaktiven Schnitzeljagd den zweiten Platz. Über das Smartphone lassen sich dabei im Geschäft allgemeine Informationen zu Klima- und Umweltschutz abrufen, die mit analogen Beispielen aus dem Laden verbunden werden. Am Ende wartet dann ein Quiz. Wer die Fragen richtig beantwortet, bekommt eine kleine Überraschung. Das Geschäft erhielt ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.

Mit dem zweiten Platz in der Kategorie „Gestaltung des öffentlichen Raums“ und ebenfalls 1000 Euro wurde „MG blüht auf“ ausgezeichnet. Im Zentrum steht die Revitalisierung der Mönchengladbacher Oberstadt mit Fokus auf die Markthalle auf dem Kapuzinerplatz. Regelmäßige In- und Outdoor-Veranstaltungen sollen Besucher anlocken und angrenzende Ladenlokale sowie die obere Hindenburgstraße beleben. Die Markthalle selbst will mit ihrer Auswahl an regionalen Anbietern, einem integrierten bargeldlosen Zahlungssystem und einer Tiefgarage mit Ladesäulen die Kunden überzeugen.