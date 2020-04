Luftqualität in Mönchengladbach : Auch Holt unterschreitet Stickoxid-Grenzwert deutlich

Mönchengladbach 2019 wurden an der kritischen Stelle an der Aachener Straße erstmals deutlich weniger als erlaubten 40 Mikrogramm Stickoxid gemessen. Ein Dieselfahrverbot ist damit für Mönchengladbach wohl kein Thema mehr.

Dieselfahrverbote sind für Mönchengladbach wohl kein Thema mehr. Denn die Stadt hält inzwischen auch an der bisher stets kritischen Aachener Straße in Holt die vorgebenen Grenzwerte für Stickoxid ein. 2019 hat das Landesumweltamt dort eine Belastung von 35,7 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft festgestellt. Das ist deutlich weniger als der erlaubte Mittelwert von 40 Mikrogramm. 2018 hatte die Stadt erstmals genau diese 40 Mikrogramm eingehalten, nachdem die Belastung in den Jahren davor stets über dem Grenzwert gelegen hatte. Daraufhin hatte die Deutsche Umwelthilfe wie in vielen anderen Städten auch mit einer Klage gedroht, falls keine Dieselfahrverbote eingeführt würden.