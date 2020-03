Aufführung in Mönchengladbach : Musiktheater über Anne Frank

Mönchengladbach Schüler des Gymnasiums Rheindahlen haben sich seit dem Sommer mit Anne Frank beschäftigt und daraus mit Regisseurin Eva-Maria Neelsen-Schaffer ein Musiktheater erarbeitet. Am Samstag ist in der Citykirche Premiere.

Schüler des Gymnasiums Rheindalen haben mit Regisseurin Eva-Maria Neelsen-Schaffer ein Musiktheater zu Anne Frank erarbeitet. Am Samstag, 14. März, 19 Uhr, wird es in der Citykirche gezeigt und am Donnerstag, 19. März, 19 Uhr, in der Evangelischen Hauptkirche.