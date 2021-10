Bildung in Mönchengladbach : Gymnasium Rheindahlen ist jetzt Unesco-Projektschule

Mönchengladbach Frieden und Nachhaltigkeit waren Themen, mit denen sich Schüler des Gymnasiums Rheindahlen auseinandergesetzt haben. Nun ist ihre Schule Unesco-Projektschule geworden.

Die Unesco, eine Organisation der Vereinten Nationen, steht für internationale Zusammenarbeit bei der Förderung von Wissenschaft, Kultur, Bildung und Kommunikation, aber auch für die Sicherung des Friedens. Dass sich das Gymnasium Rheindahlen nun zu einer der anerkannten Unesco-Projektschulen zählen darf, ist laut Schulleiterin Christina Piepers den Schülern zu verdanken. Zu lernen, dass Leben nachhaltig und in Frieden miteinander zu gestalten sei in den Projekttagen der Schule, ein großes Thema gewesen.

Unter anderem haben sich die Schüler während der Projekttage damit auseinandergesetzt, wie das jüdische Leben 1700 Jahre lang in Deutschland ausgesehen hat und was die Nachhaltigkeitsziele der 1945 gegründeten Unesco sind. Die Gestaltung eines nachhaltigen und friedlichen Lebens war auch Thema einiger Programmpunkte, als jetzt eine Urkunde an die Projektschule verliehen wurde. Aber es gab dabei auch eine Judovorführung und musikalische Untermalung; Mitglieder der Schülervertretung berichteten über das vielfältige schulische Engagement – für die Partnerschule des Gymnasiums in Ghana oder eine Patenschaft für Stolpersteine in Rheindahlen beispielsweise.