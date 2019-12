Silvester 2019 in Mönchengladbach : Von wo aus es freie Sicht auf das Silvesterfeuerwerk gibt

Silvester 2019 in Mönchengladbach

Für einen freien Blick auf das Feuerwerk in der Stadt gibt es in Mönchengladbach zahlreiche Anlaufpunkte. Foto: dpa, flm

Mönchengladbach Wer keine eigenen Feuerwerksraketen gen Nachthimmel senden möchte, kann trotzdem den Ausblick auf das Spektakel zum Jahreswechsel genießen.

Nicht jeder wohnt in einer Dachgeschosswohnung oder einem Penthouse. Wer an Silvester trotzdem einen guten Blick auf das Feuerwerk der Stadt haben möchte, braucht einen geeigneten Aussichtspunkt. Die sind am eher flachen Niederrhein jedoch rar gesät. Hier eine Übersicht.