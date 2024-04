Familie im Wald in Mönchengladbach Wie der Gutachter den angeklagten Familienvater beurteilt

Mönchengladbach · Ein 50-Jähriger ist mit seiner Familie im Juli 2020 in ein Zelt in einem Waldstück gezogen. Vor Gericht sagte nun auch ein Gutachter aus. Was dieser sagt.

18.04.2024 , 05:10 Uhr

Der 50-jährige Angeklagte vor Gericht. Foto: Eva-Maria Geef

Von Eva-Maria Geef