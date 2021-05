Kostenpflichtiger Inhalt: 1,7 Millionen Euro Verlust bei der NEW AG : Stadt: Gutachten sieht keine Haftungsansprüche nach „Sven“-Schaden

Der Prototyp des Elektroautos „Sven“. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Für den Schaden in Höhe von 1,7 Millionen Euro durch das problematische Investment der NEW in das Elektroauto könne laut Rechtsgutachten niemand haftbar gemacht werden. Das Gutachten soll nur hinter verschlossenen Türen beraten werden. Dagegen regt sich Protest.