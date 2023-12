Gedenken an NS-Opfer 17 neue Stolpersteine an elf Orten in Mönchengladbach

Mit seinem Projekt „Stolpersteine“ erinnert der Künstler Gunter Demnig seit 1996 an Opfer des Nazi-Regimes. Auch in Mönchengladbach hat Demnig bereits 335 Stolpersteine an 102 Stellen verlegt. Die Stolpersteine erinnern an Opfer der NS-Zeit, die von den Nazis verhaftet, deportiert und in den meisten Fällen ermordet wurden. Vor ihrem letzten selbst gewählten Wohnort werden sie in den Bürgersteig eingesetzt. Auf jedem Stolperstein ist der Name, das Geburts- und Sterbedatum sowie der Sterbeort eingraviert. Am Donnerstag, 14. Dezember, kommen 17 weitere an elf Orten dazu. Dabei wird Demnig von Oberbürgermeister Felix Heinrichs begleitet.