Leitender Stadtangesteller geht in Pension „Sonntagsöffnung hat für Furore gesorgt“

Seit 28 Jahren lebt und arbeitet Guido Weyer in der Stadt Mönchengladbach, doch im Herzen ist er ein Kölner. „Das bleibt man ein Leben lang“, sagt der frisch pensionierte Fachbereichsleiter Bibliotheken und Archiv. Der 66-Jährige hat Anfang der 80er Jahre in Köln Geschichte mit dem Schwerpunkt Judaistik studiert. „Historiker ist kein Beruf“, sagt Weyer. Mit diesem „Orchideenfach“ ist er dann als Quereinsteiger in das Bibliothekswesen gekommen und habe an den richtigen Stellen seine Chance ergriffen. Einige berufliche Stationen hatte der Vater von drei Kindern schon durchlaufen, als er 1996 als Bibliotheksleiter nach Mönchengladbach kam. So war die Position nach einer stellvertretenden Leitung an der Kölner Stadtbibliothek folgerichtig.