Was macht eigentlich Günter vom Dorp? : „Theater Ja!“ und „Ich bin noch nicht fertig“

In der „Maske“ für „Dinner for FUN“ Foto: Stutte. Foto: Stutte/Stutte, Matthias (stut)

Mönchengladbach Sänger einer Sixtiesband, Drehbuchautor für das Theater, Kleinkunst-Soloprogramm – Günter vom Dorp war stets vielfältig aktiv. und er will das auch weiter sein.

Der WDR ließ zudem Raum für seine „Hobbys“ – die er durchaus als ernsthaftes Engagement sieht: Musik und Theater vor allem. Günter vom Dorp war 1980 Mitgründer und ist bis heute Sänger und Bandleader in der weit über Mönchengladbach hinaus bekannten Sixtiesband FUN, die mit Rock-Hits der 60er bis 80er Jahre bis heute begeisterte Anhänger findet. Er kämpfte mit der Bürgerbewegung „Theater Ja!“ erfolgreich gegen Überlegungen der Stadt, das Haus zu schließen. Und er wurde selbst Bühnenautor: 2006 und 2007 schrieb er für das Theater Mönchengladbach die Drehbücher zu „Sounds of Silence“ und „Dinner for FUN“, führte selbst Regie, inszenierte beide Stücke und trat auch als Darsteller auf. Mehr als 50 Aufführungen hatten die beiden Produktionen.

Nicht zu vergessen: Günter vom Dorp ist Erfinder, Produzent und Sänger einer Reihe, die seit dem Start 2007 immer mehr Freunde findet: „Sommermusik Schloss Rheydt“. Eine Konzertserie mit prominenten Künstlern, die mittlerweile Ableger hat in Hückelhoven als „Sommermusik Schacht 3“ und in Kempen als „Sommermusik Kempener Burg“.

Seit vier Jahren gibt es noch eine Ergänzung: „Wintermusik im Kunstwerk“. Schon die „Night in white Satin“ in Wickrath war als Vorläufer ein Erfolg.

Und dann ist da der große Auftritt am Schloss mit „FUN & Friends“. Die Band, in der auch Günters Sohn Tobias am Schlagzeug sitzt, spielt gemeinsam mit dem Jugend-Sinfonieorchester der Stadt Mönchengladbach Welthits der Rock- und Pop-Geschichte. Der nächste Auftritt ist am 31. August, sich Karten im Vorverkauf zu sichern eine dringende Empfehlung. Wer keine mehr bekommen sollte, muss sich halt gedulden – bis zum nächsten Jahr. Gefahr, dass Günter vom Dorp sich zurückzieht, gibt es wohl kaum. Siehe „Ich bin noch nicht fertig“.