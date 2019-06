Was macht eigentlich Günter vom Dorp : Viel reden, aber nicht schwätzen. . .

Seit 2007 kennen die Mönchengladbacher Günter vom Dorp auch als Moderator der Sommermusik Schloss Rheydt. Foto: voilapromotion

Mönchengladbach Günter vom Dorp war Kaufmann, Tanzlehrer, Inhaber der Musikkneipe „Fledermaus“, hat sich als Radio-Moderator einen Namen gemacht, ist Gründer und Sänger der Band „FUN“ sowie Erfinder und Veranstalter des Open-Air-Festivals „Sommermusik Schloss Rheydt“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Otto-Eberhard Schütz

Der 11. September 2001 war ein grauenhafter Tag. Für Günter vom Dorp aber auch sein beruflich größter – „wobei solch ein Vergleich eigentlich nicht angebracht ist und schwer fällt“, sagt er. Es war der Tag der fürchterlichen Terroranschläge mit vier entführten Passagierflugzeugen und Selbstmordattentaten auf zivile und militärische Gebäude in den USA und mit fast 3000 Toten. Günter vom Dorp war an diesem Nachmittag Moderator der Sendung „Zwischen Rhein und Weser“ des Westdeutschen Rundfunks. „Dann kam plötzlich die schreckliche Nachricht aus New York. Und ich musste live und ohne Konzept moderieren“, erzählt er.

Er erhielt viel Lob für seine professionelle Arbeit: rein informativ und ohne Spekulationen sei sie, hieß es. „Dafür lernt man schließlich den Job“, sagt er. Es folgte eine Woche voller Stress: Er hatte jede Nacht aktuelle Sendungen mit dem Thema Terroranschlag und immer wieder neuen Nachrichten. Eine Zeit, die nachdenklich macht, auch heute noch.

Info Schlagzeug und Gesang in Eigenregie erarbeitet Foto: GVD Werdegang Geboren am 17. Oktober 1950 in Rheydt als Sohn des Maschinenbau-Ingenieurs Heinz vom Dorp. Aufgewachsen ist er am Schmölderpark. Er besuchte die Volksschule Morr und das Gymnasium Odenkirchen, machte eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Nach der Grundausbildung absolvierte er seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr-Pressestelle im Territorialkommando Nord in Mönchengladbach. Er arbeitete noch ein Jahr in seinem Kaufmannsberuf und ging dann als Geschäftsführer und Tanzlehrer für Anfängerkurse zur Tanzschule Türk-Brinkmann in Rheydt, die sich unter seiner Führung rasch vergrößerte. Fledermaus 1978 eröffnete er an der Bismarckstraße neben dem Stammhaus von Café Heinemann das Lokal „Fledermaus“ mit einem Programm zwischen Kultur und Unterhaltung. Musikalische „Ausbildung“ Schlagzeug und Gesang in Eigenregie. Familie Verheiratet seit 1995 in zweiter Ehe mit Liliane und Vater der beiden Kinder Tobias (38 Jahre) und Eva (36). Freizeit Lesen, heute auch Joggen und „durch die Natur gehen“.

Günter vom Dorps Themen bei seinen Sendungen im WDR waren sonst eher leichterer Art, auch wenn die Politik nicht außen vor blieb. Der gebürtige Rheydter, der seit 1980 in Wegberg wohnt, kommt ja auch aus der „Unterhaltung“. Das hat schon im Kindergarten an der Lenßenstraße begonnen. Und in seinem Keller steht heute noch die Puppenbühne, hinter der er damals Kasperle-Theater spielte und seine Freunde begeisterte. Die Idee, später Lehrer zu werden, war da bald vergessen.

Sein Metier wurde die Unterhaltung – allerdings mit kaufmännischer Ausbildung und zunächst auch Anstellung als solider Grundlage. Er hatte am Odenkirchener Gymnasium als Sänger die Schüler-Beatband „Highbrows“ gegründet, aus der später „FUN“ wurde. Er verdingte sich nach der Bundeswehr-Zeit als Tanzlehrer ohne spezielle Ausbildung bei „Türk-Brinkmann“, wurde Teilhaber und stieg wieder aus. Denn er hatte eine alte Weinkellerei an der Bismarckstraße entdeckt, machte daraus die Musikkneipe „Fledermaus“. Und hatte eine große Idee: „Im Nato-Hauptquartier Rheindahlen spielten damals Musiker wie Trini Lopez, Dave Dee oder Percy Sledge. Ich habe sie montags in die Fledermaus geholt und spielen lassen. Bekannte englische Bands in Originalbesetzung – das hatte es bis dahin in Mönchengladbach noch nicht gegeben.“

Günter vom Dorp bei seiner Arbeit als Moderator im WDR-Studio. Foto: voilapromotion

Günter vom Dorp kann reden, überzeugen, auch einfach nur unterhalten, wie er schon bei Schulfesten und als Discjockey im Rheydter Jugendheim an der Pestalozzistraße gezeigt hat, das unter dem von ihm erfundenen Namen „Pe12“ zu einer Mönchengladbacher Erfolgsgeschichte wurde. Sein Talent sprach sich rum. Er war viel gefragt, moderierte unter anderem bei der Düsseldorfer Modemesse IGEDO, wollte mehr daraus machen – und sah das Radio als sein ideales Medium. Zunächst machte er schnell gelungene Gehversuche im deutschsprachigen Teil Belgiens rund um Eupen bei „Radio Fantasy“: „Das war aber eher Hobby, Honorar gab es nicht.“ BRF, der Rundfunksender in Eupen, war da schon professioneller und sein Start in den Radio-Journalismus als Seiteneinsteiger: Er durfte alles machen, moderieren, Sendungen produzieren, hatte viele Ideen. „Ich rede gerne und auch viel – aber ich schwätze nicht, sondern rede in Bildern, die jeder versteht“, sagt er über sich. „Ich rede nicht mit einem Manuskript in der Hand, sondern immer aus dem Bauch heraus, wie es mir einfällt.“ Das macht ihn authentisch.