Bundestagswahl 2021 in Mönchengladbach : Ein Bewahrer – aber nicht nur konservativ

Günter Krings im Schlosspark von Wickrath. Hier war er bereits als Jugendlicher im Einsatz. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach In Berlin zieht Günter Krings wichtige Strippen, Bodenhaftung findet er in seiner rheinischen Heimat. Der Christdemokrat lebt im Haus seiner Familie in Herrath und verbindet viel mit Wickrath. Sein politisches Spektrum reicht von Sicherheit bis Kohleausstieg.

Es ist ein malerischer Sommervormittag im Park von Schloss Wickrath. Ein Lieblingsplatz von Günter Krings. Der hochgewachsene Christdemokrat ist hier bestens bekannt. Auf einer Bank rasten einige ältere Herren, die Räder abgestellt, die Fahrradhelme noch auf dem Kopf. Sie winken rüber. „Lang nich mehr jesehen“, ruft einer. „Stimmt“, sagt Krings, lächelt, winkt zurück.

Seit fast 20 Jahren ist Krings Mitglied des Bundestags, war stellvertretender Chef der Unions-Fraktion, bevor er 2013 Parlamentarischer Staatssekretär des Bundesinnenministers wurde. In der Fraktion hat sein Wort noch immer Gewicht, schließlich ist Krings Vorsitzender der größten Landesgruppe, der aus NRW. Da hat er schon an manchem bedeutenden Rad gedreht – bei der Besetzung wichtiger Posten, aber auch, wenn es galt, etwas für Mönchengladbach zu bewegen. Manchmal offensiv, manchmal diplomatisch im Hintergrund. Mit dem Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn, verbindet ihn eine enge Freundschaft.

So gut vernetzt Krings in der Berliner Blase ist – die Bodenhaftung und den Kontakt zu den Menschen in seinem Wahlkreis hat er nie verloren. Vielleicht liegt es auch daran, dass er nicht aus einer Akademikerfamilie stammt, sondern der Erste war, der Abitur machte und studierte. Schützenfeste, Empfänge, Karnevalsfeiern, Ehrungen – man trifft den 52-jährigen Juristen oft in seiner rheinischen Heimat. Im Wahlkampf geht er ganz klassisch auf Tour durch die Viertel, besucht Unternehmen und soziale Einrichtungen, macht sich ein Bild von Entwicklungen in der Stadt, radelt an einem der stark verregneten Sommertage tapfer auf der Textilroute. Seinen Wahlkreis hat er bisher stets direkt geholt. Das gilt auch diesmal als wahrscheinlich. Wenngleich der Bundestrend der SPD Aufwind gibt.

Wickrath, einst selbstständige Stadt, in deren Rat Krings’ Vater für die CDU saß, prägt ihn bis heute. Das ist seine Heimat, hier ist er tief verwurzelt, egal, wie mächtig er auf dem fernen Berliner Parkett auftritt. Fünf Kilometer vom Schloss entfernt, im dörflichen Herrath, ist er aufgewachsen. Dort, im Haus der Familie, schaltet er ab von den Berliner Turbulenzen, genießt den Garten, startet zu Radtouren, liest Bücher. Auch zum Schloss Wickrath hat er enge Verbindungen. Schon mit der Jugend-Feuerwehr ging er dort einst ein und aus.

Info Günter Krings (CDU) – zur Person Privat geboren am 7. August 1969 in Rheydt, heute Mönchengladbach, evangelisch, Mitglied des Reformierten Bundes und der Kreissynode Gladbach-Neuss; Hobbys: Radfahren, Lesen

Beruf Rechtsanwalt, spezialisiert auf öffentliches und Verfassungsrecht; 2002 Promotion zum Dr. jur.; seit 2007 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung Politik (u.a.) seit 1995 Mitglied der CDU, seit 2002 Mitglied des Bundestags, 2009-2013 Vize-Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, seit 2013 Parlamentarischer Staatssekretär des Bundesinnenministers, seit 2017 Vorsitzender der Landesgruppe NRW der CDU-Fraktion im Bundestag

Ungefähr in jener Zeit entschied er sich für die CDU. „Weil es eine C-Partei ist, kirchlich, christlich, pragmatisch. Das lag ihm. Zur Politik gebracht hat ihn ein Thema, das heute eher mit den Grünen in Verbindung gebracht wird: der Kampf gegen den Braunkohletagebau. Damals stand der Mönchengladbacher Stadtteil Wanlo zur Disposition. Er wurde gerettet, auch wegen einer Protestbewegung, der Krings als Jugendlicher angehörte.

Noch immer sieht er den Tagebau und die Folgen kritisch, vor allem die Umsiedlung von Dörfern. „Jeden Quadratmeter, den wir erhalten können, sollten wir erhalten“, sagt er. Anders als die „teils aggressiven Kohlekraftgegner, haben wir damals aber friedlich protestiert mit den Belangen der Anwohner und Menschen vor Ort im Fokus“. Über den Ausstieg freut er sich, aber die Energieversorgung müsse eben auch gesichert sein. „Mit dem Atomausstieg ist das schwieriger.“

Im politischen Spektrum der CDU wird Krings im konservativen Bereich verortet. Sicherheitspolitik ist zentral, was bei einem Staatssekretär des Inneren nicht überrascht. Vorratsdatenspeicherung, Videoüberwachung, Rasterfahndung sind Kennwörter seiner Positionen. Gegen Rocker und Clans müsse noch stärker durchgegriffen werden, besonders bei dubiosen Geldströmen, betont Krings. Kriminelle Brennpunkte in Mönchengladbach dürften nicht einfach hingenommen werden. In der Flüchtlingspolitik gelte es, Humanität und Ordnungsprinzipien zu verbinden – ebenso den Fachkräftemangel in vielen Bereichen der Wirtschaft.

Dennoch sieht er das Konservative und das Liberale nicht als Gegensatz, sagt: „Ich fühle mich mit beidem wohl, lasse mir ungern Etiketten aufkleben.“ Biografisch ist Krings ein echter Rheinländer, wenn auch aus dem evangelisch geprägten Teil der Stadt. Vielleicht schien ihm deshalb das sauerländisch Liberal-Konservative eines Friedrich Merz zeitweise mehr zu liegen als die frohsinnige Vielfalt Laschets. Der wiederum hatte Krings nicht als Landesgruppenchef favorisiert. Vergangenheit. Von Laschet sei er inzwischen überzeugt, versichert Krings. Auch Kanzlerin Merkel hat ihn als harten internen Kritiker erlebt. Allerdings weiß Krings mit der Faust in der Tasche zu schweigen, wenn es angebracht ist.