Mönchengladbacher im Bundestag : Günter Krings behält mächtigen Posten in Berlin

Günter Krings am Wahlsonntag bei der Wahlparty im Rheydter Ratskeller. Foto: Denisa Richters

Mönchengladbach In der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag sind die Abgeordneten aus Nordrhein-Westfalen auch in der neuen Legislaturperiode am stärksten vertreten. Auch der Mönchengladbacher Günter Krings gehört dazu.