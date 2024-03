Bundestagswahl 2025 in Mönchengladbach Günter Krings erneut für Kandidatur nominiert

Krings ist seit 2002 direkt gewählter Abgeordneter für Mönchengladbach. „Ich freue mich über den großen Vertrauensbeweis des Kreis-vorstandes und wäre froh, wenn die Mitglieder unserer CDU Mönchengladbach diesem Votum folgen“, wird Krings in einer Mitteilung der Partei zitiert. „Die im kommenden Jahr anstehende Bundestagswahl wird eine wichtige Richtungsentscheidung werden, die unmittelbare Auswirkungen auf das Leben der Menschen auch bei uns in Mönchengladbach hat. Wenn wir uns anschauen, was sich die Bundesregierung gerade leistet, dann gibt es in der kommenden Wahlperiode viel zu tun und viel zu verändern.“