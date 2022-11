Erinnerungen an die Kriegszeit : Großvater schreibt ein Buch für Ava

Foto: Holger Friedrich 6 Bilder Erinnerungen an Kriegszeit in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der 91-jährige Günter Friedrich hat seine Erinnerungen an die Jahre 1931 bis 1946 aufgeschrieben. Daraus ist jetzt ein Druckwerk von mehr als 500 Seiten entstanden: „Vom kleinen Glück im großen Unglück“ schildert eine Jugend in unheilvoller Zeit.

Von Helmut Michelis

Mich hat die Geschichte vom betagten Teddybären am meisten berührt: Der 14-jährige Günter Friedrich, am 20. Mai 1931 in Mönchengladbach geboren und durch den Arbeitsplatzwechsel seines Vaters nach Guben in die ferne Niederlausitz verschlagen, muss 1945 an einem eisigen Februarmorgen auf der Flucht vor den vorrückenden Russen auch seineheiß geliebtee Teddybärensammlung zurücklassen. Auf abenteuerlichen Wegen gelangt er mit seiner Mutter nach Garmisch-Partenkirchen, wo sein Vater, ein Marinesoldat, um sein Leben ringend im Lazarett liegt. An einem geparkten Militärlastwagen entdeckt der Junge ein als Kühlerfigur missbrauchtes Stofftier und bringt es nachts, als Ersatz für seine für immer verlorenen Wegbegleiter, heimlich an sich. Dieses schwer lädierte Kuscheltier hat er bis heute in Ehren gehalten, Jahrzehnte später darf seine kleine Enkeltochter Ava mit dem Teddy spielen. Wenn dieser Bär erzählen könnte …

Die Episode findet sich in dem Buch „Vom kleinen Glück im großen Unglück“, das in diese herbstliche Jahreszeit mit den traurigen Gedenktagen besonders gut passt. Nazi-Terror, Hitler-Jugend, Flucht auf Briketts liegend im offenen Güterwaggon, zwischendurch ein zutiefst erschrockenes Wiedersehen mit dem kriegszerstörten Mönchengladbach – und am Ende stirbt auch noch der Vater. Was hat dieser Junge in den Kriegswirren vor mehr als acht Jahrzehnten alles durchmachen müssen. Und doch war das damals kein Einzelschicksal, sondern traf Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Menschen.

Eigentlich ist dieses Buch gar nicht für Leser wie mich, sondern allein für die 14-jährige Hamburger Gymnasiastin Ava gedacht gewesen. „Opa, erzähl mal“, das war die oft wiederholte Bitte der Enkelin beim gemeinsamen Betrachten der durch Krieg und Vertreibung geretteten Fotos. So sei, wie Günter Friedrich berichtet, nach und nach aus Kindheitsepisoden, Familienfesten und Alltagsereignissen ein Bericht über sein Aufwachsen als umsorgtes Einzelkind entstanden, dessen Leben immer mehr von Diktatur und Krieg überschattet wurde. „Zu ihrem zehnten Geburtstag 2018 konnte ich Ava eine Kopie des Manuskripts in der Form schenken, die eigentlich wie der ganze Text nur für den ,Hausgebrauch‘ in der Familie bestimmt war und den sie damals natürlich noch nicht vollständig gelesen hat.“

Dieses Manuskript gelangte als Geschenk jedoch auch in die Hände des tschechischen Dramatikers und Romanciers Pavel Kohout, einem der Wortführer des „Prager Frühlings“. Er ist mit dem Ehepaar Friedrich seit 1979 befreundet. „Je länger ich las, desto mehr verstand ich, dass ich eines der Bücher in der Hand hielt, das eigentlich fast jeder Mensch über eigenes Leben schreiben könnte, es aber nicht tut, weil er dazu keine Zeit und vor allem keinen Mut findet“, stellte Kohout fest. „Für mich, der in einem von den Deutschen besetzten Land die ganze Pubertät erlebte, war es atemberaubend zu erfahren, wie die Kindheit auf der ,anderen Seite der Barrikade‘ aussah.“ Der Tscheche, selbst ein Vertriebener, der von den Kommunisten 1979 mit seiner Frau Jelena ausgebürgert worden war, überzeugte daraufhin den Freund, diese Erinnerungen als Buch zu drucken.

Es umfasst die Jahre 1931 bis 1946, in denen das Schicksal den in Neuwerk geborenen Günter Friedrich zwischen Mönchengladbach (damals noch München-Gladbach und mit M.Gladbach abgekürzt), Guben und Partenkirchen hin und her wechseln lässt. Auch seine Eltern verkörpern Gegensätze: Die Mutter war Tochter eines Schlossermeisters und stammte aus einer Familie „in ungebrochener katholischer Tradition rheinischer Provenienz (Herkunft) und Sesshaftigkeit“, der evangelische Vater kam aus Luckenwalde und hatte zunächst in der Textilstadt Gladbach eine Arbeitsstelle gefunden. Dann wechselte er, ein steter Nomade, in eine Fabrik nach Guben an der Neiße, die heute die Grenze zwischen Deutschland und Polen bildet. Dort geriet die Familie erstmals ins Visier der Nationalsozialisten: Der Vater habe in seinem Ruderclub Kontakt mit Juden gepflegt, lautete der Vorwurf. Der Gladbacher Onkel Matthias, der beim Verlag des Volksvereins arbeitete, wurde 1933 verhaftet. Der traditionsbewusste rheinische Katholik und sein christlicher Arbeitgeber seien den neuen Machthabern ein Dorn im Auge gewesen. Dem kleinen Günter blieb aus dieser Zeit jedoch vor allem das Bilderbuch „Vom dicken fetten Pfannkuchen“ des Volksvereins in Erinnerung, das er zu Weihnachten geschenkt bekam.

Wer kennt noch Schiefertafel und Schwämmchen, mit denen die Schulkinder schreiben lernten? Das Buch entführt in eine längst vergangene Zeit, in der auch die Ansprüche deutlich geringer waren, wobei die Familie Friedrich damals bereits ein Auto besaß, was etwas ganz Besonderes war. Mit diesem DKW, die Abkürzung steht für „Dampf-Kraft-Wagen“, reiste sie von Guben zur Kommunion der Nichten an den Niederrhein und übernahm dort „die ehrenvolle Aufgabe, die Zwillinge im weißen Kleid von der Rudolfstraße zur Pfarrkirche St. Peter in Waldhausen zu bringen“.

Die zunächst heile Welt zerbricht jedoch. So erfährt der Junge, dass die verwirrte Mutter einer Bekannten von den Nazis im Pflegeheim ermordet wird; er selbst wird in der Hitler-Jugend tyrannisiert. 1945 kehrt er wieder zum Gladbacher Teil seiner Familie zurück, „in eine Trümmerlandschaft, wie ich sie zuvor noch nicht gesehen hatte“. Auch die Textilfabrik, in der sein Vater gearbeitet hatte, ist völlig zerstört.

Die Familiengeschichte wird in vielen Details beschrieben, die vor allem für die Enkelin gedacht sind – 499 Seiten Text, erst dann folgen einige Schwarz-Weiß-Fotos, das klingt nach schwerer Kost. Doch zwischendurch wird es regelrecht spannend, wenn zum Beispiel geschildert wird, wie der Junge mit seiner Mutter in einer mondlosen Nacht von Guben nach Bayern zu flüchten versucht. Das gelingt zunächst in einem Güterzug, der Waggon ist mit Stroh ausgelegt, die Koffer dienen als Notsitz. Doch alle Bahnhöfe sind überfüllt, etliche Gleise zerstört, es geht mühsam kreuz und quer durch Deutschland. Später stoppt ein Zug abrupt auf freier Strecke, Tiefflieger greifen an: „Nach einer ängstlichen Stille waren metallische Schläge zu hören, die sich ähnlich einem plötzlichen Hagelsturm über die Wagen an- und abschwellend fortsetzten, was zu einem panikartigen Gedränge aus den Abteilen und Gängen ins Freie führte.“

Wie kann angesichts all diesen Schreckens der Buchtitel „Vom kleinen Glück …“ passend sein? Friedrich schildert eine Szene im Lazarett in Bayern, nachdem sein Vater gestorben war: In der Adventszeit schenkten ihm zwei Krankenschwestern eine Gipsschere und zwei alte Konservendosen und halfen ihm, daraus goldene Weihnachtssterne zu schneiden – ein unerwarteter Glücksmoment in tiefer Trauer. Glück, das sei auch die Zeit im Elternhaus gewesen, „die Hilfe, die uns auf der Flucht zuteilwurde, und die Begegnung mit Menschen, die uns Unterkunft gaben“. Dankbar könne er auch über seine 1971 verstorbene Mutter sein, „deren Verständnis und Liebe, trotz mancher Strenge, keine Grenzen kannte.“ Die Witwe setzte gegen alle Widerstände durch, dass ihr Sohn 1952 das Abitur am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium ablegen und danach in Köln Jura studieren und sogar promovieren konnte.

Als er sich mit seiner Mutter 1945 bis zur Rudolfstraße nach Mönchengladbach durchgeschlagen habe, sei er von seinen Cousinen mit dem Satz begrüßt worden: „Das hättest Du nicht gedacht, dass Du noch einmal so zurückkehrst.“ Aber es war nur das vorläufige Ende einer langen, abenteuerlichen Reise in einem ereignisreichen Leben: Seit 1958 ist Günter Friedrich mit Lieselotte Grünewald verheiratet und hat mit ihr vier Kinder und vier Enkel. Der Lektor, unter anderem langjähriges Mitglied im Börsenverein des Deutschen Buchhandels und im Verleger-Ausschuss des Landes Baden-Württemberg, hat zuletzt als Mitgeschäftsführer eines Wirtschaftsfachverlags gearbeitet. Heute lebt der 91-Jährige in March-Buchheim bei Freiburg.