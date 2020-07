Bundestagswahl 2021 in Mönchengladbach : Yüksel will wieder für die SPD in den Bundestag

Yüksel will wieder für die SPD in den Bundestag

Bundestagswahl 2021 in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die 58-Jährige wurde von ihrem Ortsverband Rheydt-Odenkirchen nominiert, zustimmen müssen aber die Delegierten bei der Wahlkreiskonferenz. Geplant ist das Treffen Anfang September noch vor der Kommunalwahl

Nach der CDU will auch die SPD noch vor der Kommunalwahl am 13. September ihren Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 aufstellen. Die Wahlkreiskonferenz ist für den 2. September geplant, wie Parteigeschäftsführer Hans Smolenaers sagte. Der Ort steht noch nicht fest, wohl aber der erste Wahlvorschlag, über den die Delegierten der Ortsverbände dann zu entscheiden haben: Parteichefin und Bundestagsabgeordnete Gülistan Yüksel tritt dann wieder an. Der Ortsverband Rheydt-Odenkirchen hat die 58-Jährige wieder nominiert. Die Entscheidung sei von den anwesenden Mitgliedern einstimmig ausgefallen, wie der Ortsverband mitteilte. Die CDU hat bereits Ende Juni Günter Krings als Kandidaten nominiert.