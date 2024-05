Kandidaten in Mönchengladbach SPD und CDU bereiten die Bundestagswahl vor

In wenigen Wochen steht die Europawahl an. Doch Mönchengladbacher Parteien richten bereits ihren Fokus auf das Wahljahr 2025. Dann wird nicht nur in den NRW-Kommunen über Oberbürgermeister und die Zusammensetzung der Räte entschieden. Im nächsten Jahr steht auch die nächste Bundestagswahl an.