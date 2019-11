Kolumne Denkanstoss : Guck mal wieder ins Grundgesetz!

Foto: RP

Mönchengladbach Unsere Autorin Martina Wasserloos-Strunk ruft dazu auf, sich wieder intensiver mit den Regeln unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martina Wasserloos-Strunk

Neulich war ich in einen „Männerkreis“ eingeladen, um dort etwas über unser Grundgesetz zu erzählen. Meine Zuhörer waren interessiert, sie hatten sich gut vorbereitet, einige hatten ihre Exemplare des Grundgesetzes mitgebracht: alte abgelesene Heftchen, die sie einmal zum Schulabschluss vor vielen Jahren bekommen hatten. In einem waren Lesezeichen und Anstreichungen. Da hatte jemand richtig mitgearbeitet! Ich musste darüber nachdenken, wo eigentlich mein Exemplar aus der Schulzeit geblieben ist. Natürlich habe ich längst eine aktuelle Ausgabe, mit der ich solche Veranstaltungen vorbereite, aber ehrlich gesagt: Ein Exemplar, das mich durchs Leben begleitet hat und in dem ich immer mal wieder gelesen habe – Fehlanzeige.

Meine Gruppe war sich sehr schnell klar, welche Artikel des Grundgesetzes für sie die wichtigsten sind. Auf jeden Fall Artikel eins: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Es war sehr schnell Einigkeit darüber hergestellt, dass dieser Artikel die Richtschnur allen staatlichen Handelns sein muss – ganz aktuell, wenn es um die Diskussion des Hartz-IV-Satzes geht, aber auch dann, wenn wir über menschenwürdige Unterkünfte für Flüchtlinge sprechen. Ein Teilnehmer brachte die Gruppe zum Staunen: „Menschenwürde?“, sagte er. „Ja aber natürlich ist die unantastbar! Kann man gar nicht antasten. Geht gar nicht. Schließlich ist der Mensch Ebenbild Gottes. Damit hat er eine automatische Würde. Man kann Menschen verletzen und niedermachen und beleidigen – aber sie verlieren doch ihre Würde nicht!“ Spannende Position fanden die anderen.

Übrigens waren sich die Seminarteilnehmer auch einig darüber, was den zweiten „wichtigsten“ Artikel betrifft. Das war Artikel fünf: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.“ Tja, auch da gab es eine heiße Debatte. Dieser Artikel sei eingeschränkt in diesen Zeiten. Man könne ja schon lange nicht mehr alles sagen. Am Ende müsse man „aufpassen“ was man sagt, und schließlich sei ja auch keinem mehr zu trauen – nicht den Medien, nicht den Zeitungen, überhaupt, manchmal könne man glauben, alles sei gesteuert.

Ein bisschen erschreckend waren diese Voten schon, muss ich sagen, denn die Mitglieder der Gruppe sind normalerweise nicht fies davor, ihre Meinung zu sagen und dafür auch geradezustehen. Dennoch scheint es inzwischen eine weit verbreitete Meinung zu sein, dass man nicht mehr sagen könne, was man denke.

Am Ende der Diskussion meldete sich schließlich ein Teilnehmer, der bis dahin noch nichts gesagt hatte: „Also“, sagte er ziemlich ruhig und sehr bestimmt, „ich habe ein paar Jahre meines Lebens in Saudi-Arabien gelebt. Ich weiß, was Einschränkung der Meinungsfreiheit und Steuerung der Berichterstattung bedeutet. Hört doch auf, zu klagen und lest mal, was im Grundgesetz steht: In Deutschland kann man seine Meinung frei äußern. Das regelt Artikel fünf. Und das darf auf keinen Fall geändert werden. Sogar das ist geregelt. Das muss gewährleistet sein und bleiben und dafür ist der Staat verantwortlich. Man darf nur nicht erwarten, dass man dafür von allen gelobt wird.“

Vielleicht ist es doch mal wieder höchste Zeit, in unser Grundgesetz zu gucken und es nicht einfach im Regal verstauben zu lassen.