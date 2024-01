Ausstellungen in Mönchengladbach Wenn Kleines durch die Linse ganz groß wird

„Dieses Bild musste einfach in die Ausstellung in der Bibliothek“, sagt Karin Wortelkamp-Graeff lachend. Sie ist die Sprecherin der Gruppe „Durchblick“, die zwischen den Bücherregalen der Stadtteilbibliothek Rheydt ihre Fotografien zeigt. Bereits zum achten Mal organisiert die Gruppe eine Ausstellung in der Bibliothek. 15 Mitglieder der Fotogruppe beteiligen sich mit insgesamt 32 Bildern. Zu Beginn des vergangenen Jahres, erklärt Wortelkamp-Graeff, habe man sich gemeinsam auf das Foto-Motto „Makro – Auf den zweiten Blick“ geeinigt. Ganz nah gehen die Hobbyfotografinnen und -fotografen an ihr Motiv heran, sei es eine Pflanze, sei es ein Schmuckstück, sei es die bunte Oberfläche eines rätselhaften Objektes. Die extreme Nähe führt beim Betrachter hier und da zu Verwirrung – was durchaus gewollt ist. Schließlich soll er einen zweiten Blick wagen und das Motiv entschlüsseln: Die bunte Oberfläche entpuppt sich als dekorativer Rost. Das Bild entstand während einer Exkursion der Gruppe zum historischen Klärwerk in Krefeld. Regelmäßig unternehmen die Mitglieder der Gruppe „Durchblick“ Foto-Ausflüge miteinander. Im Klärwerk nahmen sie an einer Führung teil und hatten anschließend noch viel Zeit, um zu fotografieren.