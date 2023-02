Trotz Fristende in Mönchengladbach Viele Grundsteuer-Erklärungen fehlen noch

Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist in der Nacht zu Mittwoch, 1. Februar, abgelaufen. Und dennoch haben viele Tausend Grundstückseigentümer die erforderliche Erklärung beim Finanzamt immer noch nicht abgegeben. Fristgerecht seien in Mönchengladbach insgesamt 69.400 Erklärungen abgegeben worden, das entspreche einer Quote von 74 Prozent, wie das Mönchengladbacher Finanzamt mitteilte. Demnach fehlen also noch etwa 24.000 Erklärungen, ungefähr ein Viertel. „Wir werden jetzt die nächsten Schritte einleiten. Das bedeutet, dass wir alle Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihrer Verpflichtung zur Abgabe der Grundsteuererklärung bisher nicht nachgekommen sind, mit einem Erinnerungsschreiben zur Abgabe auffordern werden“, kündigte Bärbel Dahmen, Leiterin des Finanzamts Mönchengladbach, an. Mehr als 90 Prozent der Grundsteuererklärungen wurden in Mönchengladbach digital über das Steuerportal Elster eingereicht.