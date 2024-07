Einschulung im Corona-Jahr 2020 „Wir sind die Klasse, die am meisten durchgemacht hat“

Die Einschulung ist der Tag, an den sich Kinder und mit ihnen ihre Familien als etwas ganz Besonderes erinnern. Von dem Ereignis gibt es in der Regel viele Fotos, vom Gottesdienst, der Ansprache in der Aula, vom i-Dötzchen mit Schultüte, den Verwandten beim Essen und vielleicht auch schon das erste Foto von der Klasse. All das war bei der Rabenklasse an der Brückenschule in Bettrath 2020 anders. Mitten im ersten Jahr der Corona-Pandemie wurden die Kinder eingeschult. Zum Gottesdienst durfte nur ein Elternteil mit, alle trugen eine Maske, ein gemeinsames Klassenfoto gab es nicht. „Später haben wir eines erstellt aus vielen einzelnen Passfotos, aber das war nicht dasselbe“, sagt Denise Geuken, deren Tochter Merle auch in der Klasse ist und die Grundschulzeit an diesem Freitag (5. Juli) offiziell beendet.