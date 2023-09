Gewinner beim Vituscup in Mönchengladbach So wetteiferten die Kinder beim Vituscup

So langsam wird es voll auf dem Wanderpokal des Vituscups, der Fußball-Stadtmeisterschaft für Grundschulen in Mönchengladbach. 16 Sieger gab es in der Geschichte des Turniers bereits seit 2006 – am Mittwoch kam mit der Gemeinschaftsgrundschule Beckrath der 17. hinzu. Obendrein eine Mannschaft, die den Cup bislang noch nie gewinnen konnte.