Weiterbildung in Mönchengladbach Wie Schüler Erste Hilfe vom Herzkasper lernen

Was sind die wichtigsten Informationen bei einem Notruf, wenn jemand dringend Hilfe benötigt? Worauf muss ich bei der stabilen Seitenlage achten? Was mache ich, wenn sich jemand verschluckt hat und keine Luft mehr bekommt? Und wie funktioniert eigentlich eine Herzdruckmassage? Fragen, mit denen sich wahrscheinlich schon der eine oder andere Erwachsene schwertun dürfte: Die Führerscheinprüfung ist manchmal schon einige Jahre her und eine Auffrischung des Erste-Hilfe-Wissens hat nie mehr stattgefunden.